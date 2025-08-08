Эндокринолог назвала обязательное условие для сжигания жира

Медик добавила, что многие путают жажду с голодом. Суточная норма воды у каждого своя. В среднем она составляет от 30 до 50 мл на килограмм веса. Например, при весе 70 кг стоит выпивать около 2,5 литров в день. При этом почти половину жидкости человек получает из супов, чая и других напитков, остальное нужно добирать чистой водой.