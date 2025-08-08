Эндокринолог назвала обязательное условие для сжигания жира

Чтобы эффективно сбрасывать вес, недостаточно только правильного питания и спорта. Важно не забывать о воде. Врач-эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова» и книги «Обман веществ» Зухра Павлова рассказала KP.RU, что именно вода запускает процессы, без которых жир просто не уходит.
— Как говорят, что без кислорода не бывает огня, так и без воды жир не уходит из организма. С водой из организма выводятся токсины, улучшается метаболизм, — объяснила Павлова.
Медик добавила, что многие путают жажду с голодом. Суточная норма воды у каждого своя. В среднем она составляет от 30 до 50 мл на килограмм веса. Например, при весе 70 кг стоит выпивать около 2,5 литров в день. При этом почти половину жидкости человек получает из супов, чая и других напитков, остальное нужно добирать чистой водой.
Кроме пользы для фигуры, вода помогает мозгу работать лучше и может даже стать профилактикой эмоциональных перегрузок. Поэтому главный совет врача — держать под рукой бутылку с водой и пить регулярно в течение дня.