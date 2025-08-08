Землетрясение на Камчатке вызвало сдвиг Владивостока на 5 см к югу и обратно

Исследователи из Политехнического института ДВФУ совместно с Институтом прикладной математики ДВО РАН, коллегами из Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН и Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН раскрыли детальный механизм смещения горных массивов Камчатки после мощного землетрясения. Благодаря уникальным спутниковым технологиям ученые смогли изучить этот процесс. Так, 30 июля в 100 км от тихоокеанского побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8. Приборы глобального спутникового позиционирования ГЛОНАСС / GPS (ГНСС) зарегистрировали как через 55 секунд после основного толчка началось плавное смещение южной части полуострова. В течение следующих двух минут горные массивы, включая вулканические постройки, переместились на два метра в юго-восточном направлении, одновременно опустившись более чем на 30 см.