Новые правила продажи смартфонов вступают в силу с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые требования к продаже смартфонов, планшетов и других электронных устройств в России. Производители и продавцы будут обязаны предоставить пользователям возможность свободно скачивать, обновлять и оплачивать приложения из отечественного магазина RuStore.