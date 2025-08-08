Новые правила продажи смартфонов вступают в силу с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые требования к продаже смартфонов, планшетов и других электронных устройств в России. Производители и продавцы будут обязаны предоставить пользователям возможность свободно скачивать, обновлять и оплачивать приложения из отечественного магазина RuStore.
Согласно поправкам в закон «О защите прав потребителей», любые ограничения, препятствующие полноценной работе предустановленного программного обеспечения или приложений из RuStore, будут рассматриваться как нарушение законодательства.
Данные меры направлены на обеспечение прав пользователей на свободный выбор приложений и усиление позиций российского рынка программного обеспечения. Особое внимание уделяется производителям, которые ранее ограничивали установку сторонних магазинов приложений. Новые правила призваны повысить прозрачность и доступность цифровых сервисов для россиян.