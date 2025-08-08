Депутат Немкин: с 1 сентября в России вводят новые правила продажи смартфонов

Депутат пояснил, что нововведения затрагивают прежде всего те компании, которые ограничивают установку сторонних магазинов приложений — в частности, речь идет о производителях вроде Apple. По словам Антона Немкина, если устройство не допускает установку RuStore, отказывается принимать оплату через российские карты или блокирует работу приложений из RuStore, такие действия будут считаться поводом для предъявления претензий со стороны покупателей. Закон предусматривает, что любые попытки ограничить работу предустановленного программного обеспечения или установить барьеры для работы приложений из RuStore теперь будут рассматриваться как нарушение прав потребителей, что может повлечь юридическую ответственность для производителей и продавцов.