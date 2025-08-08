Минобороны получило партию гусеничных дронов «Депеша»

Холдинг «Высокоточные комплексы» осуществил новые поставки роботизированных систем «Депеша» для нужд Минобороны России. Соответствующая информация была распространена пресс-службой компании.
«Холдинг “Высокоточные комплексы” госкорпорации “Ростех” поставил Минобороны России очередную партию многофункциональных управляемых роботизированных комплексов “Депеша” на гусеничном шасси. Платформа способна развивать скорость до 15 км/ч и может доставлять груз массой 100 кг», — следует из текста сообщения.
Как пояснили представители компании, роботизированный комплекс отличается применением лёгких и высокопрочных материалов, что обеспечивает: повышенную маневренность и способность преодолевать сложные препятствия.
Отдельно отмечается компактность системы — ее размеры позволяют перевозить оборудование в багажном отделении внедорожника или пикапа.
Гусеничная платформа управляется дистанционно при помощи пульта управления, при этом оператор получает видеоизображение либо через VR-очки, либо на монитор.
Накануне Минобороны опубликовало виидео работы операторов дронов «Рубикона».