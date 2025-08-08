Минобороны получило партию гусеничных дронов «Депеша»

«Холдинг “Высокоточные комплексы” госкорпорации “Ростех” поставил Минобороны России очередную партию многофункциональных управляемых роботизированных комплексов “Депеша” на гусеничном шасси. Платформа способна развивать скорость до 15 км/ч и может доставлять груз массой 100 кг», — следует из текста сообщения.