Владивостокцы просят полицию разобраться с проблемой подросткового пьянства в Снеговой Пади

Ранее жалобу на шумных подростков распространили жители Чуркина. Им повезло больше — публикацией о подростках, которые портят общедомовое имущество (зелёные насаждения и малые архитектурные формы на детской площадке), заинтересовалась полиция и начала проверку. Но пока нет информации, чем эта проверка закончилась — удалось ли правоохранительным органам установить личности юных хулиганов, рассматриваются ли какие-либо санкции и последствия, кроме воспитательной беседы и символического штрафа для родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей (до 500 рублей по статье 5.35 КоАП РФ).