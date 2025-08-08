Владивостокцы просят полицию разобраться с проблемой подросткового пьянства в Снеговой Пади

Так, в ночь с 7 на 8 августа группа подростков шумела на детской площадке во дворе дома № 2 по улице Адмирала Смирнова. По словам очевидцев, несовершеннолетние употребляли алкоголь и справляли естественные потребности в песочнице.
В июле компанию несовершеннолетних в возрасте примерно 14 — 15 лет видели в одном из дворов на улице Адмирала Горшкова, ребята распивали спиртные напитки по поводу дня рождения кого-то из них в полуночное время.
Сохраняется и проблема ночных гонок на мопедах. Излюбленная «гоночная трасса» несовершеннолетних водителей — улица Адмирала Горшкова, где подростки рискуют попасть под самосвал или тягач с контейнером. Некоторые садятся за руль после употребления алкоголя и выполняют опасные трюки. Жители микрорайона просят администрацию Владивостока, ГАИ, инспекцию по делам несовершеннолетних обратить внимание на проблему подросткового пьянства и опасного вождения без разрешающих документов.
Ранее жалобу на шумных подростков распространили жители Чуркина. Им повезло больше — публикацией о подростках, которые портят общедомовое имущество (зелёные насаждения и малые архитектурные формы на детской площадке), заинтересовалась полиция и начала проверку. Но пока нет информации, чем эта проверка закончилась — удалось ли правоохранительным органам установить личности юных хулиганов, рассматриваются ли какие-либо санкции и последствия, кроме воспитательной беседы и символического штрафа для родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей (до 500 рублей по статье 5.35 КоАП РФ).
Отметим, что жители Снеговой Пади ранее предупреждали в одном из обращений к городским властям, что ухудшение криминогенной обстановки в подростковой среде ожидаемо, так как в микрорайоне нет никакой инфраструктуры, где школьники могли бы проводить досуг более продуктивно, познавательно и конструктивно.