Шлейф от вулкана Ключевской на Камчатке протянулся на 515 километров

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла, достигший примерно 10 километров над уровнем моря.
По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, выброс произошёл в 8:55 по местному времени (23:55 мск), а пепловый шлейф растянулся на 515 километров в восточно-юго-восточном направлении.
Для авиации введён наивысший — красный — уровень опасности, так как вулканическая активность может представлять угрозу как для внутренних, так и для международных рейсов. Ключевской, находящийся в 30 километрах от посёлка Ключи, активизировался после землетрясения магнитудой 8,8, зафиксированного 30 июля. Извержение продолжается с ночи на 31 июля.
Между тем на Камчатке продолжается серия афтершоков после мощного землетрясения магнитудой 8,8. За последние сутки зафиксировано 26 подземных толчков, один из которых ощущался в населённых пунктах с силой до трёх баллов.