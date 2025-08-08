Шлейф от вулкана Ключевской на Камчатке протянулся на 515 километров

Для авиации введён наивысший — красный — уровень опасности, так как вулканическая активность может представлять угрозу как для внутренних, так и для международных рейсов. Ключевской, находящийся в 30 километрах от посёлка Ключи, активизировался после землетрясения магнитудой 8,8, зафиксированного 30 июля. Извержение продолжается с ночи на 31 июля.