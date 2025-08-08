Производители гаджетов должны обеспечить доступ к приложению RuStore с 1 сентября: вот почему

С 1 сентября 2025 года в России вводятся новые правила продажи смартфонов и планшетов. Их производители обязаны обеспечить пользователям возможность скачивать, обновлять и оплачивать приложения из российского магазина RuStore без каких-либо проблем. Об этом РИА Новостям рассказал член комитета ГД по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«Производители и продавцы обязаны обеспечить пользователям возможность свободно скачивать, обновлять и оплачивать приложения из российского магазина RuStore. Любые ограничения на работу предустановленного ПО или приложений из RuStore будут расцениваться как нарушение закона», — подчеркнул спикер.
Нововведение, по словам депутата, касается напрямую тех производителей, которые не допускают установку сторонних магазинов приложений. В первую очередь, Apple. Немкин заявил, что этот закон устранит некую дискриминацию и защитит интересы российских пользователей и разработчиков.
«Сейчас RuStore предустанавливается только на устройства с Android и HarmonyOS, но уже разработана версия и для iOS. Приложение может появиться на платформе Apple при условии, что сама компания выполнит требования российского законодательства», — сказал парламентарий.
Как KP.RU писал ранее, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому компания Apple не сможет ограничивать установку российского магазина приложений RuStore на свои устройства.