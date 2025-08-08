Ричмонд
Коротченко рассказал, что Индия не видит смысла в покупке прошитых F-35

На фоне угроз Трампа Индия осознает риски приобретения истребителей F-35 у США.

Источник: Комсомольская правда

Индийские власти, учитывая недавние угрозы президента США Дональда Трампа в адрес основных импортеров российской нефти и газа, тщательно оценивают возможные риски приобретения американских истребителей F-35. Об этом рассказал директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости.

Особую озабоченность, по его словам, вызывают экспортные модификации этих самолетов, в бортовом оборудовании которых могут присутствовать программно-аппаратные уязвимости, потенциально позволяющие осуществлять дистанционный контроль.

«Экспортные версии американских F-35, поставляемые как союзникам по НАТО, так и другим покупателям на внешнем рынке, имеют встроенные в бортовую аппаратуру программные и аппаратные “закладки”, дистанционная активация которых может произойти в любой момент внешним радиоэлектронным сигналом соответствующими структурами или службами США», — пояснил собеседник агентства.

Специалист предупредил, что закупка F-35 может поставить Индию в зависимое положение от США, поскольку Вашингтон сохраняет техническую возможность дистанционно выводить эти истребители из строя в случае, если их боевое применение противоречит американским стратегическим интересам.

Накануне KP.RU писал, что Индия не намерена закупать истребители F-35 у США.

