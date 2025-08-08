Ученый Шестаков: после землетрясения Камчатка сдвинулась неравномерно

Он уточнил, что, стоя у моря, можно было бы заметить, как опустился берег, и вода затопила часть суши. Но выходить на берег можно только после окончания атак цунами. «Именно так было в японском городе Сендай во время катастрофического землетрясения 11 марта 2011 года, когда морское побережье вблизи города опустилось более чем на метр во время землетрясения. Колебания в удаленных от очага сейсмического события пунктах, таких как Владивосток, хотя и достаточно велики по амплитуде, но имеют большой период, поэтому могут быть зафиксированы только ГНСС (глобальной навигационной спутниковой системой — прим. ТАСС) и широкополосной сейсмической аппаратурой», — отметил эксперт.