Современный трамвай с камерами и кондиционером появится в Хабаровске

Хабаровск до конца октября получит новый трамвай. Вагон уже в процессе конкурсной процедуры, рассказали в мэрии. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Электропарк Хабаровска пополнится еще одним современным трамваем. Об этом рассказал начальник управления промышленности и транспорта администрации города Владимир Ощановский. По его словам, трамвай будет полностью аналогичен тем 11, что ранее поступили в город — с электронным табло, системой кондиционирования, антивандальными сиденьями и видеонаблюдением.
«Нам удалось сэкономить больше 100 миллионов рублей в прошлом году при закупке троллейбусов. Часть этих средств и пойдет на оплату нового трамвая, сейчас объявлен конкурс», — рассказал Владимир Ощановский.
Главное техническое отличие будущего вагона — увеличенный автономный ход. Если раньше трамвай мог пройти 300 метров при отключении питания, то теперь — до 500. Это повысит надежность и устойчивость работы транспорта в случае аварий на линии.
Новый трамвай рассчитан на перевозку примерно 150 пассажиров. Он оборудуется системой видеонаблюдения, которая охватит не только салон, двери и кабину водителя, но и состояние контактной сети. Это поможет быстрее реагировать на технические сбои.
Техника приобретается в рамках плана по обновлению подвижного состава и улучшению качества городских перевозок, в том числе — для удобства маломобильных пассажиров.
«Сейчас готовим документацию для покупки еще одного трамвая. Если все сложится удачно, он придет в город уже в 2026 году», — рассказал начальник управления промышленности и транспорта администрации Хабаровска.