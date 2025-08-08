Современный трамвай с камерами и кондиционером появится в Хабаровске

Электропарк Хабаровска пополнится еще одним современным трамваем. Об этом рассказал начальник управления промышленности и транспорта администрации города Владимир Ощановский. По его словам, трамвай будет полностью аналогичен тем 11, что ранее поступили в город — с электронным табло, системой кондиционирования, антивандальными сиденьями и видеонаблюдением.