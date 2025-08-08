Ученые рассказали, чем опасна предстоящая сильнейшая магнитная буря

По словам астронома Евгения Бурмистрова, 5 августа на Солнце зафиксирована вспышка класса M4,5, сопровождавшаяся корональным выбросом массы. Почти одновременно начала активно работать и корональная дыра CH69, из которой исходит поток солнечного ветра с рекордной скоростью. Это сочетание факторов и станет причиной геомагнитного шторма, пик которого ожидается 8 и 9 августа.