Исследование показало, какие продукты увеличивают риск развития диабета

Три порции картофеля фри в неделю увеличивают риск развития диабета на 20%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Три порции картофеля фри в неделю увеличивают риск возникновения диабета второго типа на 20%, а пять порций — на 27%, говорится в исследовании «Общее и удельное потребление картофеля и риск развития диабета второго типа», с которым ознакомилось РИА Новости.

Научная статья была подготовлена группой исследователей из Гарвардского, Кембриджского, Кувейтского и Нью-Йоркского университетов и опубликована в The BMJ.

«Употребление пяти или более порций картофеля фри еженедельно в сравнении с практически отсутствием его в рационе связано с увеличением частоты возникновения сахарного диабета второго типа на 27%… И расчетным показателем роста частоты возникновения сахарного диабета второго типа на 20%… на три порции еженедельного употребления», — говорится в тексте исследования.

В статье также отмечается, что риски, связанные с употреблением картофеля в пищу, различались от способа его приготовления.

«Замена любого вида картофеля, а в особенности картофеля фри, цельнозерновыми продуктами снижает риск развития сахарного диабета второго типа, что подчеркивает важность наличия последних в рационе для здорового питания», — уточняется в статье.