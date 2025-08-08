Почти в пять раз выросла доля «чистых» таксистов в Приморье

Правоохранительные органы продолжают регулярно проводить рейды «Такси», выявляя нарушения ПДД и миграционного законодательства. Часто у нелегалов нет российского водительского удостоверения или обязательного страхового полиса. В ходе последней проверки инспекторы осмотрели свыше 70 машин, к ответственности привлекли 17 водителей, а также три должностных и юридических лица. Параллельно проводятся мероприятия по выявлению незаконных мигрантов.