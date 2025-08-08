Почти в пять раз выросла доля «чистых» таксистов в Приморье

Как отметили в региональном правительстве, одним из ключевых направлений стало содействие регистрации таксистов в качестве самозанятых. С января по июнь в регионе оформились более 360 водителей, что является обязательным условием работы в правовом поле.
Правоохранительные органы продолжают регулярно проводить рейды «Такси», выявляя нарушения ПДД и миграционного законодательства. Часто у нелегалов нет российского водительского удостоверения или обязательного страхового полиса. В ходе последней проверки инспекторы осмотрели свыше 70 машин, к ответственности привлекли 17 водителей, а также три должностных и юридических лица. Параллельно проводятся мероприятия по выявлению незаконных мигрантов.
В агентстве миграционной политики Приморья подчеркивают, что результат стал возможен благодаря «ежедневной многоплановой работе» всех заинтересованных структур и сотрудничеству с агрегаторами и автопарками.
«Это положительно сказывается на безопасности жителей и гостей нашего региона и криминогенной обстановке в Приморье в целом», — резюмировали в ведомстве.