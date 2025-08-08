Названы опасные для купания водоемы в Иркутской области

Специалисты вновь провели исследования, чтобы оценить качество воды в реках и прудах Иркутской области. Результаты неутешительны. Разрешенных мест для купания в Приангарье все еще нет, напоминают в Управлении Роспотребнадзора региона.
Где купаться опасно для здоровья? Названы новые водоемы: река Мурин, село Хатар-Хадай Баяндаевского района; река Лена, мкр-н «Нижняя Нефтебаза» в Усть-Куте, р-н ДК «Речники» и р-н водного вокзала; река Куда, село Капсал Эхирит-Булагатского района; пруд Идыгинский в деревне Нижняя Идыга Эхирит-Булагатского района; пруд Булусинский, село Булуса Эхирит-Булагатского района; река Куда в р-не Бартурок, поселок Усть-Ордынский.
Важно! У каждого водоема должно быть санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам. К сожалению, пока на территории Иркутской области официально таких рек, озер или прудов нет.