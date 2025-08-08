Пенсионеры из Новосибирской области могут вернуть взносы на капремонт

В Новосибирской области с 23 мая 2016 года действует закон, который позволяет пенсионерам получить компенсацию расходов на уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме. Об этом сообщили в региональном Министерстве труда и социального развития.
Получить компенсацию могут неработающие собственники жилья, достигшие возраста 70−80 лет. Но для этого взнос надо оплатить в полном объеме. При этом размер компенсации будет зависеть от нескольких условий.
Для пенсионеров от 70 до 79 лет, если в квартире зарегистрирован только один человек, компенсация не может превышать 318,29 рубля, если зарегистрировано два человека — 202,55 рубля, если три и более — 173,61 рубля.
Для пенсионеров от 80 лет и старше, если в квартире зарегистрирован только один человек, компенсация не может превышать 636,57 рубля, если два человека — 405,09 рубля, три и более — 347,22 рубля.