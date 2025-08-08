Ричмонд
+22°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионеры из Новосибирской области могут вернуть взносы на капремонт

Размер компенсации зависит от нескольких условий.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области с 23 мая 2016 года действует закон, который позволяет пенсионерам получить компенсацию расходов на уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме. Об этом сообщили в региональном Министерстве труда и социального развития.

Получить компенсацию могут неработающие собственники жилья, достигшие возраста 70−80 лет. Но для этого взнос надо оплатить в полном объеме. При этом размер компенсации будет зависеть от нескольких условий.

Для пенсионеров от 70 до 79 лет, если в квартире зарегистрирован только один человек, компенсация не может превышать 318,29 рубля, если зарегистрировано два человека — 202,55 рубля, если три и более — 173,61 рубля.

Для пенсионеров от 80 лет и старше, если в квартире зарегистрирован только один человек, компенсация не может превышать 636,57 рубля, если два человека — 405,09 рубля, три и более — 347,22 рубля.