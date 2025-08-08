«Выбрал путь отступления»: Бетербиев объяснил, почему третий бой с Биволом не состоится

Российский боксёр Артур Бетербиев объяснил, почему третий бой с Дмитрием Биволом так и не был организован, возложив ответственность за срыв поединка на своего оппонента. В Telegram-канале спортсмен раскрыл детали переговоров, отметив, что стороны изначально договорились о проведении встречи в России на выгодных для обоих условиях.