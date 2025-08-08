США увеличили до 50 миллионов долларов награду за информацию для ареста Мадуро

Министерство юстиции Соединенных Штатов повысило до 50 миллионов долларов вознаграждение за информацию, которая поспособствует задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщила генеральный прокурор США Пэм Бонди.
— Минюст и Госдепартамент объявляют награду в 50 миллионов долларов за информацию, которая приведет к задержанию Николаса Мадуро, — написала она в социальной сети X.
Главу Венесуэлы обвиняют в Штатах в сотрудничестве с «международными террористическими организациями» и наркоторговле. Американские власти считают его «угрозой нацбезопасности».
10 января правительство Соединенных Штатов не признало инаугурацию Николаса Мадуро и увеличило награду за его поимку до 25 миллионов долларов. Также США добавили новую награду в 15 миллионов долларов за информацию, которая приведет к задержанию и вынесению приговора главе Минобороны Владимиру Падрино Лопесу.
7 мая президент РФ Владимир Путин провел переговоры в Кремле с Николасом Мадуро. Президенты стран встретились в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, где обменялись в начале встречи крепким рукопожатием.