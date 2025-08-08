Ричмонд
Мужчину спасли с перевернувшейся лодки у Токаревского маяка во Владивостоке

Быстрая реакция спасателей помогла предотвратить трагедию.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке рядом с Токаревским маяком перевернулась моторная лодка с мужчиной на борту. На помощь оперативно прибыли спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда МЧС России, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Пострадавшего и перевернувшееся судно благополучно эвакуировали на берег. Мужчина чувствует себя хорошо и в медицинской помощи не нуждается.

Напомним, во Владивостоке на Русском острове в районе мыса Каразина мужчину на сапборде прибило к прибрежным скалам. Спасатели оперативно доставили пострадавшего на берег.