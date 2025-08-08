Мужчину спасли с перевернувшейся лодки у Токаревского маяка во Владивостоке

Во Владивостоке рядом с Токаревским маяком перевернулась моторная лодка с мужчиной на борту. На помощь оперативно прибыли спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда МЧС России, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.