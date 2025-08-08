Ричмонд
В Иркутской области завершился прием заявок на премию «Человек труда»

Всего на региональный этап конкурса поступило 132 заявки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Завершился прием заявок на участие в Национальной премии «Человек труда» в Иркутской области. Всего на региональный этап конкурса поступило 132 заявки от представителей различных профессий. 62 из них — от молодых специалистов.

Конкурс призван отметить заслуги передовых работников и специалистов региона, а также повысить престиж рабочих профессий. Участники соревнуются в трех номинациях: «Технологический лидер», «Лучший наставник» и «Молодой специалист». Последнее направление стало самым популярным.

Победители регионального этапа получат право представлять Приангарье на федеральном уровне. Федеральный этап премии состоится с 15 сентября по 1 ноября.

Напомним, в период с мая по июнь 2025 года потребительский спрос в Иркутской области, как и по всей Сибири снизился. При этом цены стали расти медленнее.