В Иркутской области завершился прием заявок на премию «Человек труда»

Завершился прием заявок на участие в Национальной премии «Человек труда» в Иркутской области. Всего на региональный этап конкурса поступило 132 заявки от представителей различных профессий. 62 из них — от молодых специалистов.
Конкурс призван отметить заслуги передовых работников и специалистов региона, а также повысить престиж рабочих профессий. Участники соревнуются в трех номинациях: «Технологический лидер», «Лучший наставник» и «Молодой специалист». Последнее направление стало самым популярным.
Победители регионального этапа получат право представлять Приангарье на федеральном уровне. Федеральный этап премии состоится с 15 сентября по 1 ноября.
