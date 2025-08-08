Ричмонд
На Камчатке рабочие предстанут перед судом за покушение на убийство

Прокуратура Камчатского края утвердила обвинительные заключения по делу двух сезонных рабочих, устроивших кровавую драку с ножами в хостеле Елизово.

Прокуратура Камчатского края утвердила обвинительные заключения по делу двух сезонных рабочих, устроивших кровавую драку с ножами в хостеле Елизово. Инцидент произошел в середине мая — 29-летний мужчина без причины напал на двух собутыльников, нанеся одному удар ножом в бедро, а другому в живот и спину.

Один из пострадавших вернулся с кухонным ножом и встретил нападавшего на лестнице, после чего между ними завязалась жестокая схватка. Оба получили множественные ножевые ранения, но трагедии удалось избежать благодаря вмешательству очевидцев, вызвавших медиков.

23-летний и 29-летний обвиняемые не признают вину и требуют суда присяжных. Им вменяют покушение на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ), что грозит до 15 лет тюрьмы. Дела переданы в Елизовский районный суд.

