На Камчатке рабочие предстанут перед судом за покушение на убийство

Прокуратура Камчатского края утвердила обвинительные заключения по делу двух сезонных рабочих, устроивших кровавую драку с ножами в хостеле Елизово. Инцидент произошел в середине мая — 29-летний мужчина без причины напал на двух собутыльников, нанеся одному удар ножом в бедро, а другому в живот и спину.