РИАН: Мошенники придумали двухэтапную схему обмана россиян

Они предлагают помощь, а именно вернуть доступ к взломанному кабинету «Госуслуг» и отозвать якобы заявку на микрозайм. Параллельно со звонком на телефон жертвы приходят коды якобы от кредитных организаций. Таким образом, мошенники создают видимость взлома, вводя человека в панику. Главной целью аферистов является получение настоящего кода от доступа к «Госуслугам».