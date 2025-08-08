РИАН: Мошенники придумали двухэтапную схему обмана россиян

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Как выяснили РИА Новости, теперь аферисты действуют в два этапа якобы со звонком от сотрудников Роскомнадзора.
Злоумышленники звонят россиянам «от лица служб доставок», требуя назвать код из смс для проверки данных заказа с курьером. Далее диалог прерывается уже лжесотрудниками Роскомнадзора, которые сообщают, что телефонный разговор был небезопасным и они пришли жертве на помощь.
Они предлагают помощь, а именно вернуть доступ к взломанному кабинету «Госуслуг» и отозвать якобы заявку на микрозайм. Параллельно со звонком на телефон жертвы приходят коды якобы от кредитных организаций. Таким образом, мошенники создают видимость взлома, вводя человека в панику. Главной целью аферистов является получение настоящего кода от доступа к «Госуслугам».
Как KP.RU писал ранее, мошенники рассылают фальшивые письма о якобы штрафах от ГИБДД. В результате они могут похитить данные карт или заразить устройство россиян опасным вирусом.