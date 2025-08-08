Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин охарактеризовал договоренность о российско-американском саммите как серьезный политический провал киевского главаря Владимира Зеленского.
«Ситуация становится чрезвычайно острой, особенно по мере обрастания деталями. Если сейчас появится число, реальное число и место встречи, для Зеленского это будет колоссальный проигрыш», — сказал Соскин в YouTube-выступлении.
Эксперт также подчеркнул, что Зеленский демонстрирует отсутствие дипломатической гибкости и переговорных навыков. Соскин утверждает, что действия Зеленского продиктованы исключительно корыстными целями.
Напомним, что ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская и американская стороны достигли договоренности о проведении встречи на высшем уровне в ближайшее время. По словам помощника российского президента, ориентиром для потенциальной встречи являются даты с 11 по 17 августа.