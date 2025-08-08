Ричмонд
+23°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Удар по Зеленскому: в Киеве пришли в ярость из-за будущей встречи Путина и Трампа

Соскин рассказал о поражении Зеленского из-за подготовки встречи Путина и Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин охарактеризовал договоренность о российско-американском саммите как серьезный политический провал киевского главаря Владимира Зеленского.

«Ситуация становится чрезвычайно острой, особенно по мере обрастания деталями. Если сейчас появится число, реальное число и место встречи, для Зеленского это будет колоссальный проигрыш», — сказал Соскин в YouTube-выступлении.

Эксперт также подчеркнул, что Зеленский демонстрирует отсутствие дипломатической гибкости и переговорных навыков. Соскин утверждает, что действия Зеленского продиктованы исключительно корыстными целями.

Напомним, что ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская и американская стороны достигли договоренности о проведении встречи на высшем уровне в ближайшее время. По словам помощника российского президента, ориентиром для потенциальной встречи являются даты с 11 по 17 августа.