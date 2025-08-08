Удар по Зеленскому: в Киеве пришли в ярость из-за будущей встречи Путина и Трампа

Напомним, что ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская и американская стороны достигли договоренности о проведении встречи на высшем уровне в ближайшее время. По словам помощника российского президента, ориентиром для потенциальной встречи являются даты с 11 по 17 августа.