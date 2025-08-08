Ресторатор рассказал, как помочь угасающим торговым центрам

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Открытие ресторанов в торговых центрах, к которым в последнее время падает интерес, может привлечь дополнительный трафик посетителей, но чтобы они успешно работали и приносили прибыль, нужно учесть ряд факторов: проходимость места, ассортимент блюд и напитков, а также ценовой сегмент, рассказал РИА Новости основатель ресторанного холдинга Family Garden Ерванд Галстян.
В апреле руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев сообщал РИА Недвижимость, что по России в целом покупательский трафик в торговых центрах за пять лет снизился на 21%. В первую очередь он связал это с развитием интернет-продаж.
«Рестораны наравне с торговыми центрами пережили нелегкие времена в 2020 году. Да, пандемия научила людей заказывать еду домой, но все-таки тот период стал суровым испытанием для ресторанов всех уровней. И если мы с тех пор получаем примерно 20% выручки от доставки, то привычка делать покупки онлайн мало помогла торговым центрам. Многие так и продолжают заказывать вещи и одежду в интернете», — сказал Галстян.
«Открытие новых кафе и ресторанов в торговых центрах сможет привлечь новых посетителей в торговые центры. Посетители ТЦ могут там не только перекусить во время шопинга, но и назначить деловую встречу или просто провести время с друзьями и семьей. При этом, чтобы кафе или ресторан успешно работали и приносили хорошую прибыль, нужно учесть ряд факторов, среди которых — проходимость места, ассортимент блюд и напитков, а также ценовой сегмент», — добавил он.
Он пояснил, что в дорогих центрах популярностью будут пользоваться премиальные заведения, а в более доступных — рестораны с досягаемым средним чеком для широкой аудитории.
«Универсального совета, какой ресторан принесет прибыль, нет. Так, например, несколько лет назад лидером индустрии наравне с итальянской кухней стала грузинская. В 2023 году спрос на нее вырос на 35%. В 2024 году количество заведений с грузинской кухней увеличилось еще на 32%. А все потому, что концепция грузинской кухни полностью отвечает тренду “простая и понятная еда”, — указал Галстян.