Яркий метеор попал на видео в небе над Иркутской областью

Болид заметили в ночь на 8 августа.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщают очевидцы, после полуночи 8 августа в районе Иркутска замечен яркий метеор. Видео в своем телеграм-канале опубликовал председатель Иркутского Регионального Астрономического Общества Павел Никифоров.

По словам жительницы Свирска Ольги Марковой, олид имел очень яркое свечение зелено-голубого вета. Метеор быстро рассыпался на фрагменты и улетел за линию горизонта. Это видно на кадрах с камеры видеонаблюдения.

Очевидцев просят делиться видео и фото метеора. Интересны все населенные пункты от Читы и до Красноярска. Сибиряков просят просмотреть ночные съемки с камер и видеорегистраторов, которые могли зафиксировать явление. Астрономы хотят восстановить путь болида, пишет Павел Никифоров.