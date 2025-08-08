Яркий метеор попал на видео в небе над Иркутской областью

Как сообщают очевидцы, после полуночи 8 августа в районе Иркутска замечен яркий метеор. Видео в своем телеграм-канале опубликовал председатель Иркутского Регионального Астрономического Общества Павел Никифоров.
По словам жительницы Свирска Ольги Марковой, олид имел очень яркое свечение зелено-голубого вета. Метеор быстро рассыпался на фрагменты и улетел за линию горизонта. Это видно на кадрах с камеры видеонаблюдения.
Очевидцев просят делиться видео и фото метеора. Интересны все населенные пункты от Читы и до Красноярска. Сибиряков просят просмотреть ночные съемки с камер и видеорегистраторов, которые могли зафиксировать явление. Астрономы хотят восстановить путь болида, пишет Павел Никифоров.