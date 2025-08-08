Ричмонд
В Новосибирске можно увидеть сближение Венеры и Юпитера в ночь на 12 августа

Увидеть сближение Венеры и Юпитера можно будет без телескопа.

Источник: Большой новосибирский планетарий

Жители Новосибирска смогут понаблюдать за редким небесным явлением в ночь с 11 на 12 августа — Венера и Юпитер визуально приблизятся друг к другу. Как сообщили в Большом новосибирском планетарии, для наблюдения не потребуются телескопы или другие специальные приборы.

Сближение планет началось ещё в конце июня, и в августе оно достигнет своего пика. Венера поднимается над горизонтом на востоке примерно в 3 часа ночи и остаётся заметной до утренних сумерек. Даже без подготовки её можно легко узнать по яркому свету. Следом за ней появляется Юпитер — он тоже хорошо виден невооружённым глазом.

«Интересно, что наблюдая за этими объектами каждый день, можно заметить, как эти планеты визуально “сближаются” друг с другом, и уже на следующей неделе “поменяют” своё расположение относительно друг друга для земного наблюдателя», — объяснили специалисты планетария.