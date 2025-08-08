В Новосибирске можно увидеть сближение Венеры и Юпитера в ночь на 12 августа

Сближение планет началось ещё в конце июня, и в августе оно достигнет своего пика. Венера поднимается над горизонтом на востоке примерно в 3 часа ночи и остаётся заметной до утренних сумерек. Даже без подготовки её можно легко узнать по яркому свету. Следом за ней появляется Юпитер — он тоже хорошо виден невооружённым глазом.