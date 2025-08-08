Ричмонд
Назначен новый президент «Южуралзолото», который неизвестен никому

В Единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения, там появилось имя нового президента управляющей компании «Южуралзолото».

Источник: Вечерний Челябинск

Как пишет ТАСС, новые данные появились в реестре 7 августа. Новым президентом самой золотой компании, вышедшей из Челябинской области, стал Семен Гринько. Таким образом была поставлена точка в ее струковской эре. Напомним, что в июле этого года суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и обратил в доход государства акции «Южуралзолото», которые принадлежали Константину Струкову. Впоследствии Струков был отстранен и от должности президента. До вчерашнего дня в качестве исполняющей обязанности на этой позиции находилась Лариса Ивлева.

О новом президенте «Южуралзолото» общественности практически ничего не известно. Как пишут федеральные СМИ, в открытых источниках об этом человеке ничего не говорится. Хотя есть упоминание (об этом пишет РБК), что специалист с таким именем работал в золотодобывающей компании «Высочайший». Однако совершенно не ясно один и тот же это человек или просто однофамилец.