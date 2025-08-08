«Коммерсант»: всего 29% россиян оказались против наказаний для осуждающих СВО в интернете

За привлечение критиков СВО к ответственности выступают 54% респондентов.
Только 29% россиян считают, что за критику в интернете специальной военной операции (СВО) на Украине не должно быть наказания. Об этом свидетельствуют данные всероссийского опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), которые публикует «Коммерсант».
«Всего 29% опрошенных ФОМ россиян считают, что не стоит наказывать тех, кто в интернете осуждает решение о проведении СВО) на Украине. 54% опрошенных выступают за привлечение к ответственности тех, кто осуждает спецоперацию в публичном пространстве: 24% респондентов считают что таких людей надо штрафовать, 19% поддерживают ограничение свободы, еще 11% затруднились с выбором меры наказания», — пишет газета «Коммерсант».
При этом отношение к наказанию за другие спорные высказывания менее строгое: более половины участников опроса (55% и 52% соответственно) не считают нужным наказывать за негативные высказывания о верующих или призывы к отказу от деторождения. Среди тех, кто все же поддерживает санкции за подобные заявления, большинство склоняются к штрафам — такие меры поддерживают 23% и 28% опрошенных соответственно.
Эксперты напоминают, что перечисленные высказывания уже предусмотрены в российском законодательстве. Так, за публичную дискредитацию вооруженных сил России предусмотрены административные штрафы до 50 тысяч рублей для граждан и до миллиона рублей для юридических лиц по статье 20.3.3 КоАП. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность по статье 280.3 УК РФ — вплоть до пяти лет лишения свободы. С начала проведения СВО по КоАП оштрафовано более 8,6 тысячи человек, по данным ФОМ, а по уголовной статье осуждены более сотни.
В России ранее предложили музыкантам-иноагентам «гражданскую смерть». Генеральный директор медиахолдинга СМИ2 Юрий Белоусов предложил изъять у артистов-иноагентов авторские права на их творчество. По его мнению, это станет логичным продолжением политики по ограничению влияния таких артистов на российское общество, которые критикуют СВО.