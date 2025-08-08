«Коммерсант»: всего 29% россиян оказались против наказаний для осуждающих СВО в интернете

Эксперты напоминают, что перечисленные высказывания уже предусмотрены в российском законодательстве. Так, за публичную дискредитацию вооруженных сил России предусмотрены административные штрафы до 50 тысяч рублей для граждан и до миллиона рублей для юридических лиц по статье 20.3.3 КоАП. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность по статье 280.3 УК РФ — вплоть до пяти лет лишения свободы. С начала проведения СВО по КоАП оштрафовано более 8,6 тысячи человек, по данным ФОМ, а по уголовной статье осуждены более сотни.