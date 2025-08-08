Церковный праздник 8 августа 2025: приметы, традиции, что нельзя делать

Согласно народным приметам, если в этот день будет ясная погода, то осень ожидается теплой и сухой. Если же пойдет дождь, это предвещает холодные и дождливые дни впереди. Также считается, что в этот день нельзя заниматься тяжелой работой — это время для отдыха и размышлений о духовном.