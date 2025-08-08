Ричмонд
+23°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соучастники теракта в «Крокусе» вооружались для нового нападения

Трое боевиков, причастных к теракту в «Крокус Сити Холле», планировали новый теракт. Они собрали самодельное взрывное устройство из гранаты РГД-5, но были задержаны. Об этом говорится в материалах дела.

Теракт унес жизни 149 человек, еще 609 — ранения.

Трое боевиков, причастных к теракту в «Крокус Сити Холле», планировали новый теракт. Они собрали самодельное взрывное устройство из гранаты РГД-5, но были задержаны. Об этом говорится в материалах дела.

«Члены группировки “Вилаят Хорасан” (входит в структурное подразделение ИГ, запрещенное в РФ по решению суда) готовили новый теракт с использованием гранат. Умеджон Солиев (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), Шахромджон Гадоев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Зубайдулло Исмоилов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) в конце марта 2024 года приобрели гранату РГД-5 и запал, а затем изготовили взрывное устройство в арендованной квартире в Каспийске», — указано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Правоохранительные органы успели задержать подозреваемых до совершения преступления. У них изъяли гранату, запал и обезвредили готовое взрывное устройство.

Ранее стало известно, что эти же лица организовали тайник с оружием в автомобиле Mitsubishi, которое затем использовали исполнители теракта в «Крокус Сити Холле», Фаридуни Шамсидин (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Далержон Мирзоев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) забрали оружие из этого тайника в подмосковном лесу перед нападением на концертный зал.