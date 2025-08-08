Соучастники теракта в «Крокусе» вооружались для нового нападения

«Члены группировки “Вилаят Хорасан” (входит в структурное подразделение ИГ, запрещенное в РФ по решению суда) готовили новый теракт с использованием гранат. Умеджон Солиев (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), Шахромджон Гадоев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Зубайдулло Исмоилов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) в конце марта 2024 года приобрели гранату РГД-5 и запал, а затем изготовили взрывное устройство в арендованной квартире в Каспийске», — указано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.