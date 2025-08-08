Tesla прекратила работу над проектом суперкомпьютера Dojo

Аналитики Morgan Stanley ранее оценивали Dojo как ключевой актив Tesla, способный принести компании $500 млрд дополнительной капитализации.
Ранее стало известно, что Tesla планирует выплатить Илону Маску премию на сумму приблизительно 30 миллиардов долларов. Это вознаграждение станет доступным для бизнесмена при условии, что он останется на посту руководителя или будет работать в управлении компании в течение нескольких лет.
Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.Читать дальше