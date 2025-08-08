Ричмонд
«У нас много друзей»: Путин назвал страну, где могли бы пройти переговоры с Трампом

Владимир Путин назвал ОАЭ возможной площадкой для переговоров с Трампом.

Источник: Комсомольская правда

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) являются подходящим местом для возможной встречи с лидером США Дональдом Трампом. Также глава государства добавил, что у России много друзей, готовых помочь организовать его встречу с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

«У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода», — сказал Путин журналистам, добавив, что и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян — один из них.

«Думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест», — заявил президент России журналистам в Кремле.

Накануне в Кремле российский лидер встретился со спецпредставителем главы Белого дома Стивом Уиткоффом. Их переговоры были настолько важными, что мировые СМИ начали следить за Стивом с порога его дома и до самого начала встречи. Главные итоги переговоры ни одна из сторон озвучивать не стала. Так что многие стали полагать, что их предадут огласке после встречи Путина и Трампа.

В мире новости о будущей встрече были восприняты сдержанно, но с оптимизмом. Так, бывший аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн считает, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нужна для решения множества вопросов, в том числе и конфликта на Украине.

Российский американист Дмитрий Дробницкий добавил, что у Трампа очень сложная внутриполитическая ситуацию, в которую он вогнал себя сам. В сентябре возвратится Конгресс, который хочет забрать рычаги управления внешней политикой на себя. Он уже начал это делать в комиссиях и комитетах, но ушел на каникулы. А Трамп вместо того, чтобы заниматься серьезной системной работой, он праздновал некие несуществующие победы. Так что сделка с Россией, на которую пошел глава Белого дома нужна больше Трампу, чтобы сохранить свою власть.

Между тем, сразу после анонса встречи двух лидеров в западной прессе начались спекуляции и интерпретации. Журналисты вдруг заговорили о том, что перед встречей с Трампом Путин должен провести переговоры с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским. Точку в дискуссиях поставил сам президент США. Он однозначно заявил, что такого условия никогда не было.

Грустно от новостей о встрече мировых лидеров только на Украине — там от переговоров для себя не ждут ничего хорошего. Кипучую деятельность только снова развел Зеленский. Он намерен сорвать переговоры Путина и Трампа, обнародуя неимоверные требования и условия от Украины.

