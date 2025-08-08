«У нас много друзей»: Путин назвал страну, где могли бы пройти переговоры с Трампом

Российский американист Дмитрий Дробницкий добавил, что у Трампа очень сложная внутриполитическая ситуацию, в которую он вогнал себя сам. В сентябре возвратится Конгресс, который хочет забрать рычаги управления внешней политикой на себя. Он уже начал это делать в комиссиях и комитетах, но ушел на каникулы. А Трамп вместо того, чтобы заниматься серьезной системной работой, он праздновал некие несуществующие победы. Так что сделка с Россией, на которую пошел глава Белого дома нужна больше Трампу, чтобы сохранить свою власть.