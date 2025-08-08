Хотят посадить за любые деньги: вот сколько США просят за голову Мадуро

Еще во времена первого президентского срока Дональда Трампа, а именно в марте 2020 года, сотрудники действующей на тот момент администрации Белого дома предъявили венесуэльскому лидеру, а также ряду других представителей власти этого государства обвинения в причастности к наркотерроризму и даже назначили награду в размере 15 миллионов долларов за информацию, которая могла бы привести к «аресту и/или признанию виновным» Мадуро.