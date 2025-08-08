Хотят посадить за любые деньги: вот сколько США просят за голову Мадуро

Соединенные Штаты Америки (США) увеличили до 50 миллионов долларов награду за информацию, которая может помочь в аресте президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Соответствующее заявление в социальной сети Х опубликовала американский генеральный прокурор Пэм Бонди.
«Сегодня министерство юстиции и Госдепартамент объявляют награду в $50 млн за информацию, которая приведет к задержанию Николаса Мадуро», — написала она в своем посте.
К данной публикации Бонди также приложила видеоролик, в котором генпрокурор США утверждает, что лидер Венесуэлы «использует международные террористические организации» якобы для поставок на территорию Штатов различных наркотических средств.
Известно, что по версии американского Министерства юстиции, Николас Мадуро является «одним из крупнейших в мире наркоторговцев» и будто бы «представляет угрозу национальной безопасности» Вашингтона.
Еще во времена первого президентского срока Дональда Трампа, а именно в марте 2020 года, сотрудники действующей на тот момент администрации Белого дома предъявили венесуэльскому лидеру, а также ряду других представителей власти этого государства обвинения в причастности к наркотерроризму и даже назначили награду в размере 15 миллионов долларов за информацию, которая могла бы привести к «аресту и/или признанию виновным» Мадуро.
Далее в ход пошла администрация США во главе с лидером страны Джо Байденом. Тогда стало известно, что представители Белого дома не признали результаты президентских выборов, которые проходили в Венесуэле 28 июля 2024 года, где нынешний глава государства одержал победу.
Тогда Вашингтон публично объявил избранным главой государства его соперника на выборах Эдмундо Гонсалеса. Байден до последнего называл оппозиционера избранным президентом Венесуэлы и опять увеличил награду за информацию, которая помогла бы арестовать Мадуро, до 25 миллионов долларов.
Как KP.RU писал ранее, в апреле 2025 года Николас Мадуро объявил чрезвычайное экономическое положение в стране. Известно, что оно связано с торговой войной, которую, по мнению политика, начали США. Он также планировал подписать специальный декрет, чтобы защитить экономику Венесуэлы от угроз.