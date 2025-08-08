«Верните наши остановки»: новой трассой недовольны жители Актюбинской области

«Сколько раз мы обращались по поводу остановок, повсюду писали. Народ требует нормальных остановок, чтобы они в нужном месте были. Те, что стоят в начале и в конце села — от них пользы нет. Там ни пассажиров нет, ни водители не останавливаются», — рассказала жительница села Бестамак Айсулу Жумабаева.