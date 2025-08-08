Демешин отметил наградами лучших физкультурников Хабаровского края

В мероприятии приняли участие тренеры и преподаватели из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, а также Амурского, Солнечного, Комсомольского, Советско-Гаванского и Хабаровского районов. Отличившиеся специалисты были удостоены почётных знаков и благодарностей Минспорта России, а также губернаторских премий в области физической культуры и спорта. Особые поздравления получили победители и призёры краевого фестиваля «Азарт. Здоровье. Отдых».