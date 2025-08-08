Демешин отметил наградами лучших физкультурников Хабаровского края

В преддверии Дня физкультурника в Хабаровске состоялся торжественный приём, на котором были награждены лучшие представители отрасли со всего края. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.
В мероприятии приняли участие тренеры и преподаватели из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, а также Амурского, Солнечного, Комсомольского, Советско-Гаванского и Хабаровского районов. Отличившиеся специалисты были удостоены почётных знаков и благодарностей Минспорта России, а также губернаторских премий в области физической культуры и спорта. Особые поздравления получили победители и призёры краевого фестиваля «Азарт. Здоровье. Отдых».
Как подчеркнул Демешин, спортивное движение в регионе опирается на прочные традиции массового спорта и нацелено на развитие доступной среды, включая адаптивные программы для людей с инвалидностью и ветеранов СВО. Один из ключевых проектов — создание окружного центра по адаптивной физической культуре.
«Мы стремимся к тому, чтобы физкультура стала близкой и доступной для всех. Призываю отметить этот праздник активно и дружно — по всему краю пройдут спартакиады, фестивали и мастер-классы», — отметил глава региона.