РИА Новости: Мошенники придумали новую двухэтапную схему обмана россиян

Аферисты придумали новую двухэтапную схему обмана россиян, сообщило РИА Новости.
Мошенники начали звонить женщинам от лица службы доставки букетов, требуя назвать код из СМС для сверки информации заказа с курьером. После этого звонок якобы прерывается сообщением от Роскомнадзора как небезопасный.
Потом злоумышленники звонят «жертве», представляются сотрудником службы и предлагают помочь — вернуть доступ к «Госуслугам» и отозвать заявку на микрозайм.
В это время на телефон человеку приходят четырехзначные коды от якобы микрофинансовых организаций, с помощью которых аферисты пытаются убедить в противоправных действиях. Они пытаются выманить у «жертвы» этот код, который является на самом деле доступом к «Госуслугам», сказано в статье.
Среди мошенников начала пользоваться популярностью новая схема обмана — аферисты отправляют россиянам фейковые письма от Госавтоинспекции, которые помогают красть банковские данные и устанавливать вредоносные программы, сообщили в УБК МВД России. К сообщению злоумышленники прикрепляют файл в формате PDF, который внешне похож на официальное постановление.