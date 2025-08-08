Ричмонд
РИА Новости: Мошенники придумали новую двухэтапную схему обмана россиян

Мошенники начали звонить женщинам от лица службы доставки букетов, требуя назвать код из СМС для сверки информации заказа с курьером. После этого звонок якобы прерывается сообщением от Роскомнадзора как небезопасный.

Потом злоумышленники звонят «жертве», представляются сотрудником службы и предлагают помочь — вернуть доступ к «Госуслугам» и отозвать заявку на микрозайм.

В это время на телефон человеку приходят четырехзначные коды от якобы микрофинансовых организаций, с помощью которых аферисты пытаются убедить в противоправных действиях. Они пытаются выманить у «жертвы» этот код, который является на самом деле доступом к «Госуслугам», сказано в статье.

Среди мошенников начала пользоваться популярностью новая схема обмана — аферисты отправляют россиянам фейковые письма от Госавтоинспекции, которые помогают красть банковские данные и устанавливать вредоносные программы, сообщили в УБК МВД России. К сообщению злоумышленники прикрепляют файл в формате PDF, который внешне похож на официальное постановление.