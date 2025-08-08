В Красноярске пройдет первый фестиваль квестов «Красный лис»

Также запланирована развлекательная программа: шоу мыльных пузырей, мастер-классы, выступления музыкальных групп и диджеев. Пройдет парад героев из кино и мультфильмов.
Во время фестиваля будет работать уютная и безопасная площадка для детей, а в перерывах между квестами можно будет подкрепиться в зоне фуд-корта.
Еще одна площадка фестиваля — маркет локальных брендов, организованный совместно с арт-резиденцией «Каменка». Посетители смогут приобрести авторские сувениры и изделия ручной работы от молодых мастеров из городов Красноярского края, отмечает пресс-служба регионального ТИЦ.
Площадки фестиваля будут работать в пятницу, 8 августа, с 16 до 22 часов, в субботу и воскресенье с 12:00 до 22:00 часов. Участие в мероприятии бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться на сайте festival-kvestov.timepad.ru/event.
0+