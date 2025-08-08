Ричмонд
В Красноярске пройдет первый фестиваль квестов «Красный лис»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На площади Мира рядом с Большим концертным залом жители и гости города смогут бесплатно пройти квест по мотивам «Гарри Поттера», почувствовать себя героем легендарного шоу «Форт Боярд», принять участие в музыкальном квизе, поиграть в гигантский дартс и многое другое.

Источник: НИА Красноярск

Также запланирована развлекательная программа: шоу мыльных пузырей, мастер-классы, выступления музыкальных групп и диджеев. Пройдет парад героев из кино и мультфильмов.

Во время фестиваля будет работать уютная и безопасная площадка для детей, а в перерывах между квестами можно будет подкрепиться в зоне фуд-корта.

Еще одна площадка фестиваля — маркет локальных брендов, организованный совместно с арт-резиденцией «Каменка». Посетители смогут приобрести авторские сувениры и изделия ручной работы от молодых мастеров из городов Красноярского края, отмечает пресс-служба регионального ТИЦ.

Площадки фестиваля будут работать в пятницу, 8 августа, с 16 до 22 часов, в субботу и воскресенье с 12:00 до 22:00 часов. Участие в мероприятии бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться на сайте festival-kvestov.timepad.ru/event.

