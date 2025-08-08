Нормативы по вывозу мусора пересчитают в Новосибирской области

Новосибирская область вошла в число регионов, где сейчас измеряют количество твердых коммунальных отходов. Это необходимо для того, чтобы установить актуальные нормативы накопления мусора и сделать более справедливые тарифы. Об этом сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора.
— Если нормативы завышены или устарели, жители могут платить некорректную сумму за услугу по обращению с отходами. А замеры помогут понять, сколько отходов накапливается на самом деле, и перейти на расчеты по фактическим объемам, — отметила гендиректор РЭО Ирина Тарасова.
Замеры объемов ТКО проводят на специально отобранных контейнерных площадках. Мусор не просто взвешивают, но еще и учитывать его плотность и территориальные особенности. Данные собираются в течение всех четырех сезонов, так как важно проследить, как объемы ТКО меняются в зависимости от времени года.