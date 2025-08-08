Нормативы по вывозу мусора пересчитают в Новосибирской области

Замеры объемов ТКО проводят на специально отобранных контейнерных площадках. Мусор не просто взвешивают, но еще и учитывать его плотность и территориальные особенности. Данные собираются в течение всех четырех сезонов, так как важно проследить, как объемы ТКО меняются в зависимости от времени года.