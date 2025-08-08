В Иркутске спасённая медведица Маша заселилась в новый вольер

В питомнике К9 под Иркутском медведица Маша, спасённая из Листвянки, заселилась в новый просторный вольер. Обустройство жилья стало возможным благодаря поддержке депутата Госдумы Георгия Арапова и фонду «ЭКОСФЕРА», пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) питомника К9.
Напомним, в июне через различные СМИ поступила информация о том, что брошенную медведицу, которая ранее жила в частном зоопарке «Живые медведи» на улице Горького, обнаружили в Листвянке. Местные жители и волонтеры были обеспокоены судьбой животного, у которого нет ни воды, ни пищи.
Как прокомментировали в питомнике, медведица была оставлена на произвол судьбы и, вероятно, в таких условиях её бы ждала медленная гибель. Именно волонтёры обратились в питомник с целью спасти животное. Особой благодарностью сотрудники питомника отметили Надежду Бровкину — куратора спасения медведицы Маши.
После того как медведицу перевезли в питомник, для неё срочно начали строительство комфортного вольера. В новой зоне обитания оборудованы бассейн, отдельное укрытие для отдыха и технический отсек для ухода за животным.