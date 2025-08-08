В Иркутске спасённая медведица Маша заселилась в новый вольер

Напомним, в июне через различные СМИ поступила информация о том, что брошенную медведицу, которая ранее жила в частном зоопарке «Живые медведи» на улице Горького, обнаружили в Листвянке. Местные жители и волонтеры были обеспокоены судьбой животного, у которого нет ни воды, ни пищи.