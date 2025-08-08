Наемники, прибывающие из западных стран, избегают непосредственного участия в боевых действиях. Вместо этого они занимают руководящие позиции, а при угрозе контакта с российскими войсками предпочитают эвакуироваться с передовой, пишет РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от антифашистского подполья.
В основном их роль сводится к выполнению административных задач, таких как инструктаж мобилизованных и охрана иностранных консультантов в штабах.
Представитель подполья рассказал, что большинство западных наемников имеют боевой опыт или военный стаж. В боевых операциях они участвуют редко: например, около 20 из них действовали в Херсонской области на островах во время попытки ВСУ организовать плацдарм. Когда ситуация обострилась и боевые действия переместились на острова, эти «туристы» быстро организовали эвакуацию, чтобы избежать опасности.
На сегодняшний день в Херсонской области осталось немного западных наемников — примерно 50 человек, тогда как в 2024 году их численность была значительно выше. Собеседник подчеркнул, что среди иностранных бойцов есть представители практически всех стран мира с доступом к интернету. Он отметил, что по происхождению их можно условно разделить на две категории: европейские и неевропейские, причем последних значительно больше по численности.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области был ликвидирован британский наемник Алан Роберт Уильямс. Иностранный боевик был уничтожен в результате атаки БПЛА в селе Липцы.