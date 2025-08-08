РИА Новости: наемники избегают участия в боях на Украине

На сегодняшний день в Херсонской области осталось немного западных наемников — примерно 50 человек, тогда как в 2024 году их численность была значительно выше. Собеседник подчеркнул, что среди иностранных бойцов есть представители практически всех стран мира с доступом к интернету. Он отметил, что по происхождению их можно условно разделить на две категории: европейские и неевропейские, причем последних значительно больше по численности.