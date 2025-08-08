Землетрясение на Камчатке сдвинуло Владивосток на 5 сантиметров к югу и обратно

Однако полуостров сдвинулся неравномерно. В то же время в Петропавловске-Камчатском, расположенном ближе к эпицентру, земная кора переместилась лишь на полметра и опустилась менее чем на десять сантиметров. Ученые объясняют это тем, что столица региона расположена на большем удалении и «наискось» от основных подвижек в очаге землетрясения, который расположен в толще горных пород на глубине около 35 километров.