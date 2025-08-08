Землетрясение на Камчатке сдвинуло Владивосток на 5 сантиметров к югу и обратно

«Даже станции во Владивостоке, удаленном от эпицентра на расстояние 2350 километров, “почувствовали” движения земной поверхности, вызванные камчатским землетрясением. Спустя 10 минут после главного толчка наш город “качнуло” почти на 5 сантиметров к югу, а затем на столько же к северу», — отметил ученый.
30 июля у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8. С помощью спутниковых технологий исследователи Политехнического института ДВФУ совместно с Институтом прикладной математики ДВО РАН, коллегами из Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН и Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН через 55 секунд после основного толчка зафиксировали плавное смещение юга полуострова.
В течение следующих двух минут горные массивы, а также вулканические постройки переместились на два метра на юго-восток, одновременно опустившись более чем на 30 сантиметров.
Однако полуостров сдвинулся неравномерно. В то же время в Петропавловске-Камчатском, расположенном ближе к эпицентру, земная кора переместилась лишь на полметра и опустилась менее чем на десять сантиметров. Ученые объясняют это тем, что столица региона расположена на большем удалении и «наискось» от основных подвижек в очаге землетрясения, который расположен в толще горных пород на глубине около 35 километров.
«Самый интересный вопрос — почему люди на Камчатке не видели таких больших смещений “тверди земной”? Объяснение довольно простое. Во-первых, сдвигается сразу огромная территория целиком. Поэтому, если рядом стоящие дома или горы не разрушаются от толчков, их положение относительно друг друга не меняется — они сдвигаются вместе. Во-вторых, скорости таких движений малы (порядка 100 миллиметров в секунду). Это настолько медленно, что человек просто не может это почувствовать на фоне интенсивных сейсмических колебаний», — объяснил Шестаков.