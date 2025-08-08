Врач предупредил, кто наиболее уязвим к болезням щитовидной железы

Болезни щитовидной железы могут развиться у любого человека, но некоторые особенно подвержены риску. Женщины чаще сталкиваются с подобными заболеваниями. Об этом KP.RU рассказал хирург и онколог Петр Никифорович, заместитель главного врача по координации онкологической службы НМИЦ эндокринологии Минздрава России.
— Чаще всего заболевания щитовидной железы встречаются у женщин, а вот рак щитовидки — это проблема, как женщин, так и мужчин в равной мере, — пояснил медик.
По словам специалиста, в группу риска по развитию онкологии попадают те, кто в детстве или юности подвергался радиационному облучению в области шеи и груди. Это может быть связано с лечением других заболеваний или избыточной радиологической диагностикой.
Кроме того, повышенную осторожность стоит соблюдать людям, чья работа связана с воздействием радиации, например, на опасных производствах или в лабораториях. Таким пациентам важно регулярно проходить обследование.