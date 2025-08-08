Ричмонд
Омск накроет магнитная буря 8 августа

Шестибалльные возмущения ожидаются во второй половине дня.

Источник: Комсомольская правда

После обеда в пятницу, 8 августа, жителей Омска ждет серьезная магнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии, около 16:00 магнитосфера достигнет шестибалльного уровня возмущений.

Силу сегодняшнего шторма на пике классифицируют как средняя интенсивность — категория G2. Утром и вечером геомагнитная обстановка будет спокойнее, ожидаются колебания в 2−4 балла. Завтра, 9 августа, около 7−8 часов утра прогнозируют пятибалльную бурю.

Фото: xras.ru/

