Омск накроет магнитная буря 8 августа

После обеда в пятницу, 8 августа, жителей Омска ждет серьезная магнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии, около 16:00 магнитосфера достигнет шестибалльного уровня возмущений.
Силу сегодняшнего шторма на пике классифицируют как средняя интенсивность — категория G2. Утром и вечером геомагнитная обстановка будет спокойнее, ожидаются колебания в 2−4 балла. Завтра, 9 августа, около 7−8 часов утра прогнозируют пятибалльную бурю.
Фото: xras.ru/
