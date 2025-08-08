Омск накроет магнитная буря 8 августа

Силу сегодняшнего шторма на пике классифицируют как средняя интенсивность — категория G2. Утром и вечером геомагнитная обстановка будет спокойнее, ожидаются колебания в 2−4 балла. Завтра, 9 августа, около 7−8 часов утра прогнозируют пятибалльную бурю.