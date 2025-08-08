Ричмонд
Во Владивостоке летом и осенью ограничат движение на Юмашева из-за ремонта — детали

Работы стартуют 22 августа, завершение запланировано на 30 октября.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке пройдёт двухэтапный ремонт проезжей части на улице Адмирала Юмашева в районе дома № 14. Первый этап дорожных работ запланирован на период с 22 по 30 августа, второй стартует 10 сентября и завершится 30 октября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.

Как уточнили в городском управлении дорог, реконструкцию участка от перекрёстка улиц Адмирала Кузнецова и Юмашева до новостройки по адресу Юмашева, 14 будет осуществлять компания-застройщик «СЗ Стоунлэнд». На время ремонта движение и парковка на указанном отрезке будут ограничены.

Для автолюбителей организуют объездной маршрут по улицам Луговая, Адмирала Кузнецова и Адмирала Юмашева. Первый этап ограничений вступит в силу с 8.00 22 августа и продолжится до 23.00 30 августа. Второй продлится с 8.00 10 сентября до 23.00 30 октября.

Перерыв между рабочими этапами связан с проведением ВЭФ (16+). В рамках подготовки к мероприятию в городе временно приостановят земляные и дорожные работы, чтобы обеспечить безопасность и стабильное функционирование городской инфраструктуры.

Жителей и гостей Владивостока просят заранее планировать маршрут и учитывать ограничения в движении.

Напомним, во Владивостоке с 18 августа будет полностью перекрыта улица Борисенко в районе остановки «Спортивная» из-за масштабных работ по замене теплотрассы.