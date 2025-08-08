Во Владивостоке летом и осенью ограничат движение на Юмашева из-за ремонта — детали

Как уточнили в городском управлении дорог, реконструкцию участка от перекрёстка улиц Адмирала Кузнецова и Юмашева до новостройки по адресу Юмашева, 14 будет осуществлять компания-застройщик «СЗ Стоунлэнд». На время ремонта движение и парковка на указанном отрезке будут ограничены.