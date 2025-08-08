Назвала соседа «хохлом» и лишилась 10 000: россиянку осудили за разжигание ненависти на национальной почве

В Бурятии местную жительницу признали виновной по факту разжигания ненависти на национальной почве и оштрафовали на сумму в размере 10 тысяч рублей. Как сообщают представители Железнодорожного районного суда города Улан-Удэ, все дело в том, что фигурантка дела позволила употребить в адрес неизвестного мужчины из домового чата слово «хохол».
«Руководствуясь ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, суд постановил: признать Евгению Владимировну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей», — говорится в сообщении суда.
После проведенного расследования стало известно, что женщина публично отправила в общедомовой чат, который соседи создали в одном из мессенджеров, оскорбительные сообщения, адресованные мужчине с фамилией, оканчивающейся на букву «о». Ее текстовые обращения содержали в себе слово «хохол», что мужчина посчитал крайне оскорбительным. И суд с ним согласился. Сообщения фигурантки уголовного дела признали направленными на унижение достоинства по признакам национальности.
Данная информация опубликована на официальном сайте ведомства. Сообщается, что суд вынес приговор в отношении нее еще в конце мая 2025 года, однако российские СМИ обратили внимание на это постановление только сейчас.
Недавно жительницу Липецка также привлекли к административной ответственности за оскорбление соседки в общедомовом чате. Женщина написала в ее адрес неприличные выражения и лишилась пяти тысяч рублей.
Как KP.RU писал ранее, граждан России могут заставить выплатить штраф или даже посадить в тюрьму за ругань в домовых чатах. Об этом предупредил юрист Илья Русяев. Он подчеркнул, что любые чаты являются публичным пространством. Соответственно, правила там такие же, как в реальной жизни.
То есть оскорблять кого-либо или угрожать нельзя, поскольку подобное наказуемо. Более того, штрафы за ругань в интернете даже больше. К примеру, если в реальной жизни они составляют от трех до пяти тысяч рублей, то в Сети — от пяти до десяти тысяч рублей.