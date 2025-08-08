ВСУ прячут артиллерию для обстрела РФ в жилых кварталах Херсона

«На этом острове (Корабел) находятся три судостроительных и два судоремонтных завода, то есть он очень большой. Он постоянно использовался Украиной, потому что там довольно плотная застройка. ВСУ как раз по этому мосту перебрасывали на остров артиллерию, прятали ее там в городской застройке. А оттуда очень легко доставать до города Алешки, он уже находится на нашей — левой — стороне Днепра», — отметил эксперт.