ВСУ прячут артиллерию для обстрела РФ в жилых кварталах Херсона

Украинские военные в жилых кварталах Херсона прячут артиллерию, которую используют для обстрела российских территорий, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Алексей Анпилогов.
Специалист отметил, что последние удары по объектам Херсона, в том числе по мосту, ведущему в микрорайон Корабел, нацелены на изоляцию района боевых действий.
«На этом острове (Корабел) находятся три судостроительных и два судоремонтных завода, то есть он очень большой. Он постоянно использовался Украиной, потому что там довольно плотная застройка. ВСУ как раз по этому мосту перебрасывали на остров артиллерию, прятали ее там в городской застройке. А оттуда очень легко доставать до города Алешки, он уже находится на нашей — левой — стороне Днепра», — отметил эксперт.
Анпилогов добавил, что из-за атак украинской армии жители Алешек находились под постоянным «прессингом».
«Теперь взорвали этот мост, чтобы ВСУ не могли оттуда артиллерию перекинуть», — добавил он.
Военный эксперт подчеркнул, что военная операция в Херсоне, вероятно, продлится несколько месяцев.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что российские операторы БПЛА создали «зону смерти» для боевиков ВСУ на расположенном на территории Херсона острове Карантинный.