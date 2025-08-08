В Госдуме предложили увеличить маткапитал на первого ребенка до миллиона рублей

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на заключение в правительство законопроект об увеличении до одного миллиона рублей размера материнского капитала при рождении первого ребенка.
Согласно документу, размер маткапитала может составить один миллион рублей, если право на такой вид поддержки возникло до 31 января 2026 года. Аналогичную сумму предлагается выделять на первого ребенка, который родился или был усыновлен с 1 февраля 2026 года. При рождении второго малыша предлагается увеличить сумму до 1,3 миллиона рублей.
Депутат отметил, что программа материнского капитала была продлена до 2030 года, она хорошо себя зарекомендовала, передает ТАСС.
— Сейчас нужно скорректировать и усилить программу маткапитала, в том числе увеличивая выплаты, — заявил Нилов.
Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил мотивировать граждан заводить детей посредством удвоения маткапитала, если второй ребенок будет рожден в течение трех лет после первого.