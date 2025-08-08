В Госдуме предложили увеличить маткапитал на первого ребенка до миллиона рублей

Согласно документу, размер маткапитала может составить один миллион рублей, если право на такой вид поддержки возникло до 31 января 2026 года. Аналогичную сумму предлагается выделять на первого ребенка, который родился или был усыновлен с 1 февраля 2026 года. При рождении второго малыша предлагается увеличить сумму до 1,3 миллиона рублей.