Также собеседник подчеркнул, что власти Запорожья могут в ближайшее время объявить принудительную эвакуацию населения на фоне успехов российских сил и активизации боевых действий в регионе. В основном Киев использует волонтёров для убеждения жителей покинуть свои дома, однако большинство граждан понимает, что после ухода их жилищ могут быть разграблены украинскими военнослужащими. Поэтому многие предпочитают оставаться в своих домах, опасаясь потери имущества.