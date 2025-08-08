Украинские вооружённые силы (ВСУ) проводят эвакуацию населённых пунктов на территории Запорожской области только после начала боевых действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей пророссийского подполья.
Такой подход, по их словам, служит для сохранения репутации и избегания признания неспособности остановить продвижение российских войск. Обычно эвакуация объявляется уже тогда, когда боевые столкновения уже идут за пределами населённых пунктов.
Источник отметил, что в большинстве случаев эвакуация происходит с существенной задержкой, чтобы не выставлять ВСУ в невыгодном свете. Это означает, что власти Киева предпочитают не признавать фактическую неспособность удерживать позиции заранее и начинают перемещать жителей только после того, как ситуация уже вышла из-под контроля и идут активные бои.
Также собеседник подчеркнул, что власти Запорожья могут в ближайшее время объявить принудительную эвакуацию населения на фоне успехов российских сил и активизации боевых действий в регионе. В основном Киев использует волонтёров для убеждения жителей покинуть свои дома, однако большинство граждан понимает, что после ухода их жилищ могут быть разграблены украинскими военнослужащими. Поэтому многие предпочитают оставаться в своих домах, опасаясь потери имущества.
Ранее сообщалось, что солдаты Вооружённых сил Украины загнали мирных жителей Новоукраинки в Донецкой народной республике в подвалы и держали их без продуктов и воды.