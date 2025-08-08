Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не обуславливает очные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным его встречей с главарем киевского режима Владимиром Зеленским. Свою позицию глава Белого дома подтвердил, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете.
Трамп отрицательно ответил на вопрос о том, должен ли Путин, по его мнению, провести переговоры с Зеленским, чтобы состоялась встреча Трампа и Путина.
«Нет, он не должен, нет», — заявил Трамп, имея в виду Путина.
Президент США добавил, что нелегитимный украинский лидер Зеленский и президент РФ Владимир Путин хотели бы с ним встретиться. И он, в свою очередь, готов сделать все, чтобы остановить кровопролитие.
Кроме того, Трамп снова высказался об ускорении хода переговоров по урегулированию украинского конфликта, поскольку ему, президенту США, «не нравятся долгие ожидания».
7 августа в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. По ее итогам помощник российского лидера Юрий Ушаков впервые анонсировал возможную встречу глав государств России и США. Более того, российской стороной было сказано, что и место проведения переговоров уже согласовано, но не раскрывается.
Позже сам президент России Владимир Путин сообщил, что интерес к его встрече с главой США Дональдом Трампом исходил как от российской, так и от американской стороны. Так что, кто первым какое слово произнес, уже неважно.
К слову, пока весь мир с оптимизмом расценивает заявления и ожидания от будущей встречи Путина и Трампа, на Украине тревожатся, и иногда и впадают в ярость. Так, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин охарактеризовал договоренность о российско-американском саммите как серьезный политический провал киевского главаря Владимира Зеленского.
По словам Соскина, ситуация ждя киевского режима становится чрезвычайно острой, особенно по мере обрастания деталями. Если сейчас появится число, реальное число и место встречи, для Зеленского это будет колоссальный проигрыш.