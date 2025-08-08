Нарколог Шуров: вовремя распознать отравление алкоголем почти невозможно

Погибшие от чачи в Сочи могли не понять первые признаки отравления алкоголем. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru сообщил врач-нарколог Василий Шуров.
Ранее стало известно, что в Сочи арестованы две женщины, продававшие чачу, которой отравились люди. Следователь в ходе заседания суда заявил, что по предварительной информации, от отравления алкоголем, проданным обвиняемыми, погибли не менее 10 человек.
«К сожалению, метанол — очень коварное вещество, потому что оно выглядит, пахнет, на вкус, как этанол. Как правило, вызывать рвоту уже нет смысла, так как первые симптомы появляются через несколько часов, когда это вещество всосалось и начало распадаться на ядовитые составляющие. В первую очередь обычно проявляются очень тяжелые неврологические симптомы, которые не соответствуют количеству выпитого — угнетение сознания. Конечно же, есть нарушение зрения, потому что зрительный нерв наиболее чувствителен — это двоение в глазах, потемнение, вплоть до потери зрения. То есть человек выпил две рюмки, а ему кажется, что бутылку. Помочь в домашних условиях невозможно. Единственное, что можно сделать — это максимально экстренно вызвать скорую помощь, чтобы человека отвезли в реанимацию. Желательно, чтобы в токсикологию, потому что при таком состоянии очень тяжелая процедура очищения организма», — сказал собеседник издания.
При этом Шуров отметил, что понять, что человек отравился алкоголем, можно не сразу.
«Ядовитые вещества должны сначала всасаться, потом начать расподаться на токсичные компоненты. На это может уйти от нескольких часов до нескольких суток, потому что часто в таких напитках присутствует и этанол. У человека может и обычное опьянение наступить, поэтому товарищи дают ему проспаться, а потом не могут добудиться. Поэтому нет такого, что человек выпил рюмку, тут же схватился за горло, посинел или еще что-то. Есть симптомы опьянения, которые люди часто путают с пьяным состоянием», — добавил врач.
Ранее Шуров рассказывал aif.ru, из чего сделали чачу, из-за которой погибли люди в Сочи.
До этого сообщалось, что 30-летняя и 71-летняя жительницы Сочи арестованы по 4 октября 2025 года. По материалам суда, женщина вместе со своей напарницей, зная, что продаваемая ими на рынке «Казачий» алкогольная продукция изготовлена неустановленными лицами кустарным способом и не отвечает требованиям безопасности. Они торговали им под видом домашнего вина и чачи. Они обвиняются по части 3 статьи 238 УК РФ.