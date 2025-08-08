Нарколог Шуров: вовремя распознать отравление алкоголем почти невозможно

«К сожалению, метанол — очень коварное вещество, потому что оно выглядит, пахнет, на вкус, как этанол. Как правило, вызывать рвоту уже нет смысла, так как первые симптомы появляются через несколько часов, когда это вещество всосалось и начало распадаться на ядовитые составляющие. В первую очередь обычно проявляются очень тяжелые неврологические симптомы, которые не соответствуют количеству выпитого — угнетение сознания. Конечно же, есть нарушение зрения, потому что зрительный нерв наиболее чувствителен — это двоение в глазах, потемнение, вплоть до потери зрения. То есть человек выпил две рюмки, а ему кажется, что бутылку. Помочь в домашних условиях невозможно. Единственное, что можно сделать — это максимально экстренно вызвать скорую помощь, чтобы человека отвезли в реанимацию. Желательно, чтобы в токсикологию, потому что при таком состоянии очень тяжелая процедура очищения организма», — сказал собеседник издания.